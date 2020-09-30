Tuz Gölü'nün tuzu, Konya'dan 60 ülkeye ihraç ediliyor

Tuz Gölü’nden çıkartılan tuzun bir kısmı iç pazarda tüketilirken, büyük bir kısmı da Rusya ve Amerika başta olmak üzere Afrika ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

Tuz Gölü'nde faaliyet gösteren tuz işletmesinin ham madde üretim müdürü Yusuf Sinan Doğan, göl üzerindeki 1.200 hektarlık alanda 2006 yılından bu yana üretim yapıldığını aktardı.

“GEÇEN YILKİ 860 BİN TONLUK TUZ ÜRETİMİNİ, BU YIL 1 MİLYON 200 BİN TONA ÇIKARTACAĞIZ”

Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nde 2 ay önce başlanan hasadın devam ettiğini ifade eden Doğan, "Yılda bir kere üretim dönemi olur. Temmuz ayı sonu, ağustos ayı başı gibi üretime başlarız. Şu an hasadın ortasındayız. Kasım ayı başı ya da sonu gibi de üretimi tamamlarız. Geçen yıl 860 bin ton tuz üretmiştik, bu yıl 1 milyon 200 bin ton tuz üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

“İŞLENEN ÜRÜNÜN YÜZDE 90’I İHRACATA GİDİYOR”

150 kişinin istihdam edildiği tesiste, göl tuzu endüstriyel ve sofralık olarak ayrı ayrı hazırlanıyor. Firmanın ihracat bölge müdürü Ahmet Solak ise işlenen ürünün yüzde 90'ını ihraç ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Dünyanın farklı bölgelerindeki üreticilerle rekabet yaşıyoruz ancak bizim tuzumuzun şöyle güzel bir özelliği var. Çok az karbon salınımı ile güneş enerjisi kullanarak üretim yapıyoruz. Su arıtma sistemleri üreten, paketli gıda üretimi yapan, deterjan üretimi yapan firmalarla daha çok çalışıyoruz."

TUZ GÖLÜ'NÜN İHRACATTA PAYI BÜYÜK

Solak, Türkiye'nin tuz ihracatının her yıl arttığına dikkati çekerek, bunda en büyük payın Tuz Gölü olduğunu kaydetti.

Dünyada Tuz Gölü benzeri 6 göl olduğunu, bunlardan üçünde tuz üretimi yapılabildiğini aktaran Solak, "Ülkemizde Konya, Aksaray ve Ankara'nın kesiştiği bölgede yer alanda yer alan Tuz Gölü, yaban hayatı için de oldukça önemli. Tuz üretimi yapmanın yasak olduğu gölün güney kısmında her yıl göçle gelen binlerce flamingo kuşu yaz boyu bölgede konaklıyor. Turistlerin de yoğun uğrak yeri olan Tuz Gölü, özellikle Uzak Doğu'dan gelen çok sayıda yabancı turistin destinasyon noktası." diye konuştu.