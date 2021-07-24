Tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalya'da da başlatılacak

Tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalya'da da başlatılacak

Adalet Bakanlığı'nca yürütülen tüzel bilirkişilik pilot uygulaması Ankara'dan sonra İstanbul ve Antalya'da da gündeme giriyor.

Adalet Bakanlığı'nın bilirkişilik uygulamasının pilot illeri artırıldı. Bilirkişilik sistemi çerçevesinde Ankara'da pilot olarak yürütülen tüzel kişi bilirkişilik uygulaması, İstanbul ve Antalya'da da uygulanacak.

Tüzel kişi bilirkişilik uygulamasının, bilirkişilik sisteminin etkin, verimli ve düzenli şekilde gecikmeden işlemesine katkı sağladığı ifade edildi.

ÇÖZÜMÜ UZMANLIK GEREKTİREN KONULARDA BAŞVURULAN MÜESSESESİNİN ETKİNLİĞİ ARTTIRILACAK

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin Ankara Adliyesi ve Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlüklerindeki pilot uygulamanın 21 Aralık 2020'den bu yana başarılı şekilde yürütüldüğü bildirildi.

TAŞINMAZ DEĞERLEME ALANINDAKİ UYGULAMA ANKARA'DAN SONRA ANTALYA VE İSTANBUL’DA DA GÜNDEME GELECEK

Öncelikle taşınmaz değerleme alanında Ankara'da başlatılan pilot uygulamanın, İstanbul Anadolu ve Antalya icra müdürlüklerinde de uygulanacağı kaydedildi.