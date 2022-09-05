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    Tüzel kişiler uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olabilecek

    BDDK, koronavirüs salgını sırasında bireysel müşterilerin uzaktan erişimle banka hesabı açmasına izin vermiş ve altyapısını oluşturmuştu. Bu skalaya şimdi de tüzel kişiler katıldı.
    • 05.09.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:06
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    Tüzel kişiler uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olabilecek

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan yönetmelik taslağı ile gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olması mümkün olabilecek.

    BDDK, bireylerin şubeye gitmeden tamamen dijital ortamda müşteri olabilmesinin önünü ilk defa geçen yılın mayıs ayında açmıştı.

    BDDK, tamamen dijital ortamda banka müşterisi olmayı sağlayan düzenlemede değişiklik yapıyor.

    Banka müşterisi olmak için ıslak imzaya gerek kalmayacak

    Hazırlanan yönetmelik taslağı ile gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişi olan firma ve şirketler de ıslak imza gerekmeden banka müşterisi olabilecek. Değişiklik doğrultusunda, anonim ve limited gibi ticaret siciline kayıtlı şirketlerin hem temsilcileri hem de şirketin unvanı, sicil numarası gibi bilgiler doğrulanabilecek.

    Tüzel kişiler uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olabilecek #1

    Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile yapılacak

    AA'nın haberine göre, şirketlerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin aynı ortamda bulunmasına ihtiyaç duyulmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurmasıyla gerçekleşecek. Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile yapılacak.


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