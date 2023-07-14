TZOB açıkladı! Buğdayda üretim beklentisi: 20,5 milyon ton Buğdayda bazı bölgelerde hasat başladı ve bazı bölgelerde de yeni başlayacak. Bu aşamada TZOB buğday dekoltesi beklentisini açıkladı.

AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, buğday rekoltesi tahmininde bulundu.

Bu görüşe göre yaklaşık 20,5 milyon ton üretim bekleniyor.

Bayraktar, Sorgun Ziraat Odası'nda, Yozgat ve Kırşehir'in ziraat odaları başkanlarıyla bir araya gelerek, sektörün Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) beklentilerini ortaya koydu.

Ziraat odaları başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

Şu an TMO'nun depo sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Fakat buna karşılık da üretimde bir artış öngörüyoruz. Buğdayda yaklaşık 20,5 milyon ton üretim bekliyoruz. Rekolte artışı bizi memnun etmekle birlikte, kurdaki artış üreticimizin maliyetlerinin de artmasına neden oluyor. Bu nedenle maliyetin üzerinde bir fiyat artışı beklentisinin oluştuğunu söylemek lazım. TMO fiyat açıkladı, piyasada teşekkül eden fiyat, bu fiyatı yakalasaydı çok problemimiz olmayacaktı. TMO dışındaki fiyatlar, şu anda bazı yerlerde maliyet, bazı yerlerde ise maliyetin altında kaldı. Bu bizi üzüyor.

"TMO'nun bütün buğday ve arpayı alma şansı yok"

Bayraktar, TMO'nun daha hızlı alım yapması, ödemeleri de daha hızlı bir şekilde üreticiye ulaştırması gerektiğini vurguladı.

Fiyatların bir miktar daha büyümesi beklentisi dile getirildi

TMO'nun, alımları ve ödemeleri hızlandırması takdirde piyasadaki fiyatları bir miktar daha yükseltme şansının olacağını öne süren Bayraktar, şöyle konuştu:

TMO'nun bütün buğday ve arpayı alma şansı yok. Bunlardan bir kısmı piyasaya gidecek. Burada TMO’nun alım politikası önemli. Fiyatların yükselmesini sağlayacak da bu alım politikasıdır.

Depo sorunu

Bayraktar, TMO'nun sıkıntılarını bildiklerini ve bunun başında da depo sorununun geldiğini anlatarak, şunları kaydetti: