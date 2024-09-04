TZOB: Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla limonda Üretici ve market arasındaki fiyat farkları incelendiğinde, ağustos ayındaki en yüksek fark 370,4 ile limonda görüldü.

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AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), her ay üretici ve market arasındaki fiyat farklarını en fazla yansıdığı ürünlerle ilgili bilgi paylaşmaya devam ediyor.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında da üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 370,4 ile limonda görüldüğünü bildirdi.

"TARLADAKİ ÜRÜNLERİN MARKETTE ÇOK PAHALIYA SATILMASI MAĞDUR EDİYOR"

Tarladan alınan ürünlerin markette çok daha pahalıya satılmasının hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur ettiğini belirten Bayraktar, "Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 370,4 ile limonda görüldü. Bu farkı yüzde 323,9 ile havuç, yüzde 262,1 ile kuru soğan ve yüzde 249,6 ile kabak takip etti. Limon 4,7 kat, havuç 4,2 kat, kuru soğan 3,6 kat, kabak 3,5 kat fazlaya satıldı." ifadelerini kullandı.

AĞUSTOSTA MARKETTE SALATALIK, ÜRETİCİDE KURU ÜZÜM FİYATI ARTTI

Bayraktar, geçen ay fiyatı en fazla artan ürünün markette salatalık, üreticide ise kuru üzüm olduğuna dikkati çekti.

Bayraktar'a göre, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette kuru incir, üreticide patates oldu.

ÜRETİCİDE PATATES, KURU SOĞAN VE LİMON FİYATLARI DÜŞTÜ

Özellikle patates, kuru soğan ve limonda üretici fiyatlarının yüzde 20 ila yüzde 30 düştüğüne işaret eden Bayraktar, üretici fiyatlarındaki düşüşlerin üreticileri mağdur ettiğini vurguladı.

"REKOLTE YÜKSEK OLUNCA PATATES FİYATLARI DÜŞTÜ"

Patates hasadına ilişkin bilgi veren Bayraktar, "Bu yıl geçen yıla göre rekoltenin yüksek olması ve yazlık patatesin depolanamaması nedeniyle üretici fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Pazarda ve markette ortalama 15 lira olan patateste üretici fiyatının 4,5 liraya kadar düşmesi üreticilerimizi mağdur etti." değerlendirmesini yaptı.

KURU SOĞAN EKİM ALANINDA YÜZDE 10'DAN FAZLA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bayraktar, bu yıl kuru soğan ekim alanında yüzde 10'dan fazla artış beklediklerine işaret ederek, "Kısıtlı açılan kuru soğan ihracatının tamamen açılması, yeni pazarlar bulunması ve önceki yıllarda olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girerek patates ve kuru soğana müdahale etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ŞEFTALİ İŞLENEREK SAKLANIYOR

Meyve suyu firmalarının üreticiden ucuz fiyata aldığı şeftaliyi işleyip konsantre hale getirerek depoladığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

Bu konsantre uygun şartlarda 3 yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor. Üreticiden ucuza alınan ürün sonraki yıllarda tüketiciye daha fazla fiyattan meyve suyu olarak satılıyor. Bakanlık devreye girerek sanayicinin alacağı ürünün maliyetini göz önünde bulundurarak taban fiyat belirlemelidir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)