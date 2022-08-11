TZOB, damızlıkların kesime gittiği uyarısında bulundu

Hayvancılıkta damızlıkların süt üreticisi tarafından kesime gönderilmesine dikkat çeken TZOB Başkanı Bayraktar, üretimin devam ettirilebilmesi için çiğ süt fiyatının artırılmasını gündeme getirdi.

Ulusal Süt Konseyi (USK), 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litrede brüt 7,50 lira olarak belirledi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, süt üreticisinin 1 kilogram süt satarak ancak bir kilogram yem alabildiğini ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını bildirdi.



"Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı"

Bayraktar, süt üreticisinin damızlık hayvanlarını kesime gönderdiğini belirterek, "Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürme ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır." dedi.

Süt üreticisinin masrafları

Bayraktar, yeni sezonda yonca ve mısır silajı gibi kaba yem maliyetlerinin de yükseldiğini ifade ederek, mazot, elektrik, işçilik, nakliye ve ilaç gibi maliyetlere dikkati çekti.

"Damızlıklar ve düveler kesime gönderilmeye başlandı"

Bayraktar, maliyetlerdeki artış nedeniyle üreticilerin damızlıkları ve düveleri kesime göndermeye başladığını, elde kalan hayvanların ise yeterli oranda beslenmediğini belirtti.

"Gıda Komitesinin önlem kararını olumlu buluyoruz"

Gelecekte damızlık hayvan sorunu yaşanabileceğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz damızlık hayvan kesimlerinin durdurulması, yem başta olmak üzere girdilerdeki fiyat artışlarına yönelik etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi, üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanması, tüketiciye ise ulaşılabilir fiyattan gıda sağlayacak politikaları hayata geçirmek olmalıdır. Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Gıda Komitesinin yem fiyatlarındaki artışların olası etkilerini önlemeye yönelik bir yol haritası belirlemiş olmasını da olumlu buluyoruz."

Bayraktar, desteğin artırılması ve ödemelerin her ayın sonunda üreticinin hesabına geçmesi taleplerine de açıklamasında yer verdi.