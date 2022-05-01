TZOB: Elma ve salatalıkta üretici ve market fiyat farkı yüzde 400'ü geçti

TZOB, nisan ayında elma ve salatalıkta üretici ile market arasındaki fiyat farkının yüzde 400'ün üzerinde, 11 üründe yüzde 200'ün, 10 üründe ise yüzde 100'ün üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Üreticiden çıkan meyve ve sebzeler market raflarına gelinceye kadar fiyatlanıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurumunun her ay düzenlediği araştırmanın nisan sonuçlarını aktarırken bu farkın baz ürünlerde yüzde 400'ü geçtiğini aktarıyor.

"Fiyat farkı en fazla yüzde 448,8 ile elmada"

Bayraktar, nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 448,8 ile elmada görüldüğünü belirtti.

Elmadaki fiyat farkını yüzde 404,1 ile salatalık, yüzde 278,4 ile kabak, yüzde 272,9 ile karnabahar, yüzde 265,3 ile pırasa, yüzde 251,6 ile yeşil mercimek, yüzde 241 ile patlıcan ve yüzde 240,3 ile nohutun takip ettiğini ifade eden Bayraktar, "Nisan ayında elma ve salatalıkta üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 400'ün üzerindeyken, 11 üründe yüzde 200'ün, 10 üründe ise yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti.





Elma 5,5 katına satıldı

Elma 5,5 kat, salatalık 5 kat, kabak 3,8 kat, karnabahar ve pırasa 3,7 kat, yeşil mercimek 3,5 kat, patlıcan ve nohut 3,4 kat, kırmızı mercimek, kuru fasulye ve kuru incir ise 3,3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 2 lira olan elma 11 liraya, 3 lira 20 kuruş olan salatalık 16 lira 10 kuruşa, 3 lira 80 kuruş olan kabak 14 lira 20 kuruşa, 3 lira 10 kuruş olan karnabahar 11 lira 60 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan pırasa 8 lira 60 kuruşa, 8 lira 20 kuruş olan yeşil mercimek 28 lira 80 kuruşa,

Patlıcan üreticiden 6 liraya çıkıyor, 20 lira 50 kuruşa markette satılıyor

6 lira olan patlıcan 20 lira 50 kuruşa, 8 lira 40 kuruş olan nohut 28 lira 60 kuruşa markette satıldı." diye konuştu.

"Havaların ısınması ve piyasa arzı tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacak"

Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farklılıkları ile ilgili, şunları söyledi:

"Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün, markette beyaz lahana olurken, üreticide limon oldu. Markette ve üreticide en fazla fiyat düşüşü ise karnabaharda yaşandı. Limonun dalında satışının bitmesi, piyasada depolardan yatak limon arzının başlaması ve depo masraflarının artması fiyatların yükselmesine neden oldu. Marul ve maydanozdaki fiyat artışı arzın azlığından kaynaklandı. Karnabaharda talebin azalması fiyatların düşmesine neden oldu. Kabak, patlıcan, yeşil soğan, sivri biber, salatalık, domates fiyatlarındaki düşüş havaların ısınması sebebiyle artan arzdan kaynaklandı. Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte tarla ürünlerinin piyasaya arzının artması önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına olumlu yönde yansıyacaktır."