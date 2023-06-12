TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar uyardı! Tarım nüfusu yaşlanıyor TZOB Genel Başkanı Bayraktar, çiftçilerin yaş ortalamasının arttığını ve bu durumun ileride üretimin devam etmesinde sorun yaşatacağını bildirdi.

AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklamasında çiftçilerin yaş ortalamasına da dikkati çekti.

Bayraktar, tarımda çalışan nüfusun yaşlandığını belirterek, tarımda çalışan nüfusun yaş ortalaması tarımı olumsuz etkilendiğini ve genç nüfus sürekli azaldığını gündeme getirdi.

Türkiye’de tarım işçileri hakkında bilgi veren Bayraktar, köyden kente göçlerin de sürdüğünü hatırlatarak durumu şu sözlerle özetlerdi:

Verilerimize göre ülkemizde güncel çiftçi sayısı 5 milyon 162 bindir. Bunun yüzde 82’sini erkekler ve yüzde 18’ini ise kadınlar oluşturuyor. Sistemde kayıtlı çiftçilerimizin yüzde 34’lük kısmı 65 yaş ve üzeri, 34,6’lık kısmı ise 50 ila 64 yaş arasındadır. Çiftçilerimizin yüzde 26,4’ü 33-49 yaş arası, yüzde 3,8’i 25-32 yaş arası ve yüzde 1’i 18-24 yaş arasındadır. Türkiye’de 18-32 yaş arasında çiftçilik yapanların oranı toplam çiftçilik yapanlar içinde yüzde 4,8’e tekabül ediyor.

"Tarımla uğraşanların üçte birinden fazlası 65 yaşın üzerinde"

Diğer dünya ülkelerinden örnekler veren Bayraktar, durumu şöyle özetledi:

Dünya genelinde de tarım sektöründe çalışanların yaş ortalamalarına bakıldığında tarım nüfusunun yaşının yüksek olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir raporda, tarımla uğraşan kişilerin ortalama yaşı 58 olarak belirlendi. Tarım sektöründe 35 yaşın altında çalışanlar sadece yüzde 6, 65 yaşın üzerinde çalışanların oranı ise yüzde 33’tür. Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer bulgular görülüyor.

Tarımla uğraşanların üçte birinden fazlası 65 yaşın üzerindedir. Ülkemiz tarımda yaşlı nüfusa sahip ülkeleri yakaladı. Yakın zamanda Kanada, çiftçilerinin yüzde 40’ının 10 yıllık süreçte emekli olacağını ve gıda arz güvenliği için 2033 yılına kadar 30 bin çiftçiye ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler 40 yaşını geçmemiş çiftçilere doğrudan gelir ve yatırım destekleri şeklinde zorunlu olarak bütçe ayırıyor.

"Gençler teşvik edilmeli"

Bayraktar, kırsal alanlarda tarıma dayalı sanayiye yönelik yatırımların desteklenmesiyle tarımsal ürünlerde katma değer sağlanması ve yeni iş imkanlarının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: