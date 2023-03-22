TZOB: Su kullanıcıları tarımsal uygulamalarda geleneksel yöntemleri kullanıyor "Dünya Su Günü" nedeniyle TZOB Başkanı Bayraktar da Türkiye özelinde su kaynaklarının etkin kullanımını aktardı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sınırlı su kaynaklarının tüm sektörlerde çevreyle uyumlu kullanılması gerektiğini belirterek, Türkiye'deki uygulamaları gözler önüne serdi:

"Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak"

Bayraktar, açıklamasında, Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen 22 Mart Dünya Su Günü kutlamalarının bu yıl "Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak" temasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Tarımsal arazi alanını artırmak yerine, birim alanda daha fazla ürün almak

Dünyada nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacıyla tarımsal su ihtiyacının da yükseldiğine işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

Günümüzde dünya genelinde tarımsal arazi alanını artırmak yerine, birim alanda daha fazla ürün alma düşüncesi hakimdir. Bunu sağlamanın yollarından en önemlisi üretimde yeterli su kullanımıdır.

"Net sulanan alan 5,9 milyon hektar"

Bayraktar, ülkede üzerinde tarım yapılabilecek arazilerin hemen hemen tamamının kullanıma açıldığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

2022 yılı verilerine göre ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar (brüt) tarım arazisinin 6,96 milyon hektarında sulama altyapısı tamamlanmış durumdadır. 1,54 milyon hektar alanda ise sulama altyapısı tamamlanmamıştır. Net sulanan alan ise yaklaşık 5,9 milyon hektardır.

"Hala geleneksel yüzey sulama yöntemleri uygulanıyor"

Ülkede sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında hala geleneksel yüzey sulama yöntemleri uygulandığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

Salma, tava ve karık yöntemleriyle sulanan alanlarda yaşanan çok düşük su uygulama randımanları nedeniyle kaynaklar etkin kullanılamamakta ve çevre problemleri ortaya çıkmaktadır. Günümüzde sınırlı su kaynaklarının tüm sektörlerde çevreyle uyumlu şekilde etkin kullanılması gerekiyor. Yüzey sulama yöntemlerinin seçimi, sulama şebekesinin altyapı yetersizliği, eksik yayım faaliyetleri, ekonomik nedenler veya su kullanıcılarının tarımsal uygulamalarda tercihini geleneksel yöntemlerden yana kullanmasından kaynaklanıyor. Ülkemizde halen daha olması gerektiği seviyeye gelemeyen ve önemli bir miktarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için teşvik ve hibeler artırılmalı, üreticilerimiz açısından daha cazip hale getirilmeli ve modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalara ağırlık verilmelidir.