TZOB uyardı! Tarım arazilerinin amacının dışında kullanılması önlenmeli TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Bayramı'na dikkati çekerek tarıma elverişle arazilerin kara yolları ya da şehirleşmede kullanılmamasına dikkati çekti.

AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanılmaması gerektiğini bildirten bir açıklama yaptı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, her yıl Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun kabul edildiği 11 Haziran'ı takip eden ilk pazar gününün Toprak Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.

Türkiye nüfusu 1990-2022 döneminde yüzde 51 artarken, işlenen tarım alanlarının yüzde 14 azaldığına işaret eden Bayraktar, son yıllarda yapılan çalışmaların işlenen tarım alanlarının artmasını sağladığını bildirdi.

Son dört yılda işlenen tarım alanları yüzde 3,2 arttı

Bayraktar, son dört yılda işlenen tarım alanlarının yüzde 3,2 arttığını aktarırken, "2019 yılında 23 milyon 99 bin hektar olan işlenen tarım alanı 2022 yılında 23 milyon 845 bin hektara ulaşmıştır ancak bu artış hızı yeterli değildir." ifadesini kullandı.

"İntikal işlemleri çözülemeyen araziler var"

Ayrıca intikal işlemleri çözülemeyen, satış ve muvafakat edilemeyen arazilerin de kamulaştırılarak satışının sağlanması amaçlandığına Vurgu yapan Bayraktar, yıldan yıla uzun vadede artan mirasçılar sonucu tarım arazilerinin önemli kısmı çok hisseli ve içinden çıkılamaz duruma geldiğini belirtti.

"Amaç dışı arazi kullanımı önlenmeli"

Bayraktar, amaç dışı arazi kullanımının önlenmesi gerektiğine de işaret ederek, şunları kaydetti: