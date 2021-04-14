TZOB'dan balıkçılara 'av yasaklarına uymaları' çağrısı

TZOB Başkanı Bayraktar, su ürünleri avcılığı yapan tüm balıkçıların, sürdürülebilir avcılığın sağlanabilmesi için uygulanan av yasaklarına titizlikle uymaları gerektiğini bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, balıkçılara, sürdürülebilir avcılığın sağlanabilmesi için uygulanan av yasaklarına uymaları, balık boyu, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları ile ilgili düzenlemeler ve yasaklara riayet etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

AV SEZONU YARIN SONA ERİYOR

Bayraktar, 1 Eylül 2020'de başlayan balık avcılığı sezonunun tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için yarın sona ereceğini ve av yasağının 1 Eylül 2021'e kadar devam edeceğini anımsattı.

AV BASKISI KIYILARDA YOĞUNLAŞTI

Bayraktar, su ürünleri avcılığının son yıllarda azalma gösterdiğini, 2010 yılında 485 bin 939 ton olan üretimin 2020 yılında 363 bin 168 tona gerilediğini ifade ederek, yeteli altyapı olmadığı için ülkede açık deniz balıkçılığı yapılamadığını ve bu nedenle de av baskısının kıyılarda yoğunlaştığını kaydetti.

"BALIKÇILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK TESİSLER KURULMALI"

Su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliği için yapılması gerekenlere de dikkati çeken Bayraktar, şu uyarıları sıraladı:

"Stokları koruyucu ve geliştirici yönde kontrol çalışmalarının artırılmasına öncelik verilmelidir. Su ürünleri avcılığı yapan tüm balıkçılarımızın sürdürülebilir avcılığın sağlanabilmesi için uygulanan av yasaklarına titizlikle uymaları, balık boyu, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları ile ilgili düzenlemeler ve yasaklara riayet etmeleri, kendi geleceklerini tehlikeye atmamaları gerekmektedir. Sektörün gelişmesi için destek ve teşviklere ihtiyaç vardır. Kaynakların rasyonel kullanılabilmesi için su ürünleri eğitim merkezleri kurularak, eğitimler yapılmalı ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir. Su ürünleri sektöründe örgütlenme yapısı mutlaka güçlendirilmelidir. Balıkçılıkta arz-talep dengesi oluşturularak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması gerekmektedir.

Balıkçılık sektöründeki ürünlere yönelik dondurma, tuzlama, konserve ve paketleme ünitesi içeren işleme tesislerinin kurulması ekonomik anlamda sektöre katkı sağlayacaktır."