UBS-Credit-Suisse birleşmesi sonrasında istihdam yüzde 30 azaltılacak ABD'deki bankaların iflasından sonra İsviçre bankası olan Credit-Suisse de Suudi ortağı sermaye artışı yapmadığı için sorun yaşamış, Merkez Bankası'nın desteği ile ayakta kalabilmişti. UBS ile birleşen Credit-Suisse, şimdi de bileşme sonrası sancılarını yaşıyor.

AA

Bir iflas yaşanmaması açısından İsviçre bankaları UBS-Credit-Suisse birleşti.

Bu birleşme sonucunda istihdamın yüzde 30'una kadarını ortadan kaldırma planlandığı duyuruldu.

"Credit Suisse'in satın alınması çalışanlarını olumsuz etkileyecek"

UBS'in bir üst yöneticisine atıfta bulunularak İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger'de yer alan haberde, Credit Suisse'in UBS tarafından devlet desteğiyle "acil" bir şekilde devralınmasının on binlerce istihdama mal olacağı belirtildi.

"Yüzde 20 ila 30 istihdam kaybı beklentisi"

Haberde, 2 bankanın 120 bin olan istihdamının yüzde 20 ila 30'unun ortadan kaldırılması gerektiği kaydedildi.

"İsviçre'de yaklaşık 11 bin kişinin işini kaybedebilir"

UBS ve Credit-Suisse'deki işten çıkarmaların yakın zamanda olabileceği belirtilen haberde, sadece İsviçre'de yaklaşık 11 bin kişinin işini kaybedebileceği ancak kapatılacak olan ABD yatırım bankacılığında da işten çıkarmaların olacağı bildirildi.

UBS, Credit Suisse'i 3 milyar franga satın aldı

Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

Eski yönetici tekrar göreve geldi

UBS, rakibi Credit Suisse'i devlet yardımıyla "acil" satın aldıktan 1,5 hafta sonra eski Üst Yönetici (CEO) Sergio Ermotti'nin göreve geri döneceğini açıklamıştı.

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Bankaların birleşmesinden piyasalar olumsuz etkilendi

Avrupa'da bankalar, UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan AT1 tahvili silinmesinin ardından baskı altında kalmıştı. Credit Suisse'in kurtarılması, bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu.

Küresel finansal istikrarı sağlamaya yardımcı olmak için devlet yardımıyla tasarlanan anlaşma, 1,6 trilyon dolarlık varlığa sahip yeni bir bankanın büyüklüğüne ilişkin endişeleri artırmıştı.

Norveç Varlık Fonu, Credit Suisse yönetiminin değişmesini istiyor

Öte yandan, Norveç Varlık Fonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank'ın Yatırım Yönetimi'nin, bankanın 4 Nisan'daki yıllık genel kurulunda, Credit Suisse Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Alex Lehmann ve diğer 6 yöneticinin yeniden seçilmesine karşı oy kullanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Hissedarlar, yönetim kurulu kendi çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmediğinde kurulda değişiklik talep etme hakkına sahip olmalıdır." denildi.