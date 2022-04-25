Üç ayda ihraç edilen 100 araçtan 52'si Kocaeli'den

Otomotiv ihracatına destek veren illerden birisi Kocaeli. Öyle ki 2022 yılının ilk çeyreğinde ihracat edilen 100 otomobilden 52'si bu şehirden gitti.

Otomotiv üreten fabrikaların yoğun bulunduğu il olan Kocaeli'de, 3 ayda üretim bandından indirilen 144 bin 999 aracın 116 bin 960'ı yurt dışına gönderildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, ocak-mart döneminde 302 bin 730 taşıt üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında bu dönemde toplam üretim 144 bin 999 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin taşıt üretiminin yaklaşık yüzde 48'ini tek başına karşıladı

Kocaeli, söz konusu dönemde Türkiye'nin taşıt üretiminin yaklaşık yüzde 48'ini tek başına karşılarken, şehirdeki günlük ortalama üretim de 1.611 adet seviyesinde gerçekleşti.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 225 bin 550'yi bulan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yaklaşık yüzde 52 olarak gerçekleşti.