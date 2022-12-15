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    Ücretli çalışan sayısı ekimde arttı

    TÜİK'in verilerine göre ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 7,4 artış gösterdi.
    • 15.12.2022 - 12:15
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    Ücretli çalışan sayısı ekimde arttı

    İstihdamın arttığı kasım ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 7,4 oranında yükseldi.

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında artış var

    Geçen yılın ekim ayında 13 milyon 861 bin 65 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 7,4 artışla 14 milyon 883 bin 717 kişiye yükseldi.

    Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 5,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,5 arttı.

    Ücretli çalışan sayısı ekimde arttı #1

    Bir önceki aya göre artış: Yüzde 0,5

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde eylül ayına göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

    AA'nın haberine göre, bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaatta yüzde 1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 yükseldi.

    Ücretli çalışan sayısı ekimde arttı #2


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