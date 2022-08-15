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    Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık yüzde 6,3 arttı

    TÜİTK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 10:16
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    Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık yüzde 6,3 arttı

    Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) 2022 Haziran ayına ait ücretli çalışan sayısını yayınladı.

    Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 734 bin 395 kişi iken, yüzde 6,3 artışla, 2022 yılı Haziran ayında 14 milyon 604 bin 708 kişi oldu.

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,6 arttı.

    Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 1,1 arttı

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterdi.

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,9 arttı.

    Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık yüzde 6,3 arttı #1

    Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık yüzde 6,3 arttı #2


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