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    Ücretli çalışan sayısı nisanda arttı

    TÜİK, nisan ayı ücretli çalışan sayısını yayınladı. Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.
    • 15.06.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 14:10
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    Ücretli çalışan sayısı nisanda arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı. Nisan ayında ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,8, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 11,2 azaldı.

    Açıklanan verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi.

    Ücretli çalışan sayısı, 13 milyon 992 bin 443 kişi

    Buna göre, geçen yılın nisan ayında 13 milyon 455 bin 901 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında 13 milyon 992 bin 443 kişiye yükseldi.

    Ücretli çalışan sayısı nisanda arttı #1

    Aylık bazda azalış

    AA'nın verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

    Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 4,4 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.


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