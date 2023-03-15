Ücretli çalışan sayısı, ocakta yüzde 7,8 arttı Ocak ayında ücretli çalışan sayısına ait istatistikler yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı ücretli çalışan sayısını açıkladı.

Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı ve 14 milyon 625 bin 242 kişi oldu.

Deprem nedeni ile istatistik yöntemi değişti

Ücretli Çalışan İstatistiklerinin hesaplanmasında Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinden elde edilen veriler kullanılıyor. Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edildi ve beyannameler ertelendi. Bu nedenle, 2023 Ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı.

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,8 arttı

Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 4,48 oldu. Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 yükseldi.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 560 bin 968 kişi iken, 2023 yılı Ocak ayında 14 milyon 625 bin 242 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise 2023 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 18,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,9 arttı.