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    Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda 13.6 milyonu geçti

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artış göstererek 13 milyon 643 bin 956 kişiye yükseldi.
    • AA
    • 15.09.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 10:59
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    Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda 13.6 milyonu geçti

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı.

    TÜİK verilerine göre, Temmuz 2020'de 12 milyon 307 bin 332 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 10,9 artışla 13 milyon 643 bin 956 kişiye çıktı.

    ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜZDE 14,4 ARTTI

    Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 10,4, inşaat sektöründe yüzde 14,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 10,5 arttı.

    Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda 13.6 milyonu geçti #1

    YILLIK BAZDA YÜKSELEN RAKAMLAR AYLIK DÜŞTÜ

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,5 ve inşaat sektöründe yüzde 3,7 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 yükseldi.

    Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda 13.6 milyonu geçti #2

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