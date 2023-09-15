Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık yüzde 4,4 arttı TÜİK, Temmuz 2023 ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış göstererek 15 milyon 166 bin 88 kişiye çıktı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 531 bin 227 kişi iken, 2023 yılı Temmuz ayında 15 milyon 166 bin 88 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 14,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)