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    Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık yüzde 6,1 arttı

    TÜİK verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artış gösterdi.
    • 15.09.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 11:03
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    Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık yüzde 6,1 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı.

    Ücretli çalışan sayısı 14,5 milyon kişi oldu

    Buna göre, geçen yılın temmuz ayında 13 milyon 666 bin 220 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyon 504 bin 403 kişiye yükseldi.

    Çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık yüzde 5,5 arttı

    Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5,5, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,2 arttı.

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

    Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe değişmezken inşaatta ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 azaldı.

    Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık yüzde 6,1 arttı #1

    Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık yüzde 6,1 arttı #2


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