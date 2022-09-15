Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık yüzde 6,1 arttı

TÜİK verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı.

Ücretli çalışan sayısı 14,5 milyon kişi oldu

Buna göre, geçen yılın temmuz ayında 13 milyon 666 bin 220 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyon 504 bin 403 kişiye yükseldi.

Çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık yüzde 5,5 arttı

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5,5, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,2 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe değişmezken inşaatta ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 azaldı.