Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,4 arttı TÜİK verilerine göre, ücretli çalışan sayısında aylık ve yıllık artış yaşandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 786 bin 761 kişi iken, 2023 yılı Ağustos ayında 15 milyon 289 bin 258 kişi oldu.

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 12,6 arttı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 12,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.