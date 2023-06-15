Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,7 arttı Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ait Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayınladı.

Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

Geçen yıl nisanda 13 milyon 997 bin 517 kişi olan ücretli çalışan sayısı, bu yıl nisanda 14 milyon 516 bin 688 kişi oldu.

Ücretli çalışanlar yıllık bazda inşaat sektöründe öne çıktı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı.

Ücretli çalışanlar aylık bazda sanayi sektöründe öne çıktı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,6, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 azaldı.