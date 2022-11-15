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    Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,4 arttı

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:40
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    Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,4 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül aya itibarıyla ücretli çalışan sayısını aylık ve yıllık olarak paylaştı.

    Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 894 bin 511 kişi iken, 2022 yılı Eylül ayında 14 milyon 919 bin 900 kişi oldu.

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

    Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,4 arttı #1

    Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 0,6 yükseldi

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.

    Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,4 arttı #2

    Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,4 arttı #3


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