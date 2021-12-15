Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ücretli çalışan sayısı 2021 Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 796 bin 011 kişi iken, 2021 yılı Ekim ayında 13 milyon 896 bin 250 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,6 artış gösterdi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.