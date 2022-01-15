Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,8 arttı

TÜİK ücretli çalışanların sayısını açıklayarak çalışan sayının arttığı bilgisini verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 754 bin 93 kişi iken, 2021 yılı Kasım ayında 13 milyon 880 bin 830 kişi oldu.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 8,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,8 artış gösterdi.





ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 0,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.



