Ücretli çalışanların sayısı yıllık yüzde 2,2 arttı TÜİK, haziran ayındaki ücretli çalışanların istatistiklerini açıkladı. Buna göre ücretli çalışanların sayısı yıllık olarak yüzde 2,2 artarken, aylık yüzde 0,3 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran 2023 Ücretli Çalışan İstatistiklerine göre ücretli çalışan sayısı artışı rakamlarla ortaya kondu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 611 bin 38 kişi iken, böylelikle 2023 yılı Haziran ayında 14 milyon 925 bin 783 kişi oldu.

Sektörlere göre çalışan sayıları artış oranları

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.