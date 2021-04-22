Ücretsiz izin desteği ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ve çok kapsamlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da, ücretsiz izin ve pirim desteği verilecek sektörlerin kapsamı artırıldı.

Koronavirüs salgınının ekonomiye yansıyan olumsuzluklara tedbir olarak getirilen desteklerin kapsamına yeni sektörlerin ekleneceği karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı ve bana göre, ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi.

VERİLEN DESTEK YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNÜN DIŞINA TAŞTI

Kanunla yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de günlük 50 lira ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteği verilecek.