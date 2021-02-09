Ücretsiz izin ödemeleri ne zaman? Şubat ayı ücretsiz izin parası yattı mı? 2021 Şubat nakdi ücret desteği..

Ücretsiz izin ödemeleri ne zaman? Şubat ayı ücretsiz izin parası yattı mı? 2021 Şubat nakdi ücret desteği..

Ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlara yapılan nakdi ücret desteği ödemesi, ne zaman hesaplara yatacak araştırılıyor. İŞKUR üzerinde yapılan ödemelerin yapılacağı tarih açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik tedbirler kapsamında sağlanan nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin desteğinin şubat ayı ödeme takvimi duyuruldu.

Koronavirüs salgını süresinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için yapılan ödeme ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Ödeneklerden faydalanan vatandaşlar ne zaman ödeme yapılacağı hakkında araştırma yapıyor.

Peki ücretsiz izin ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte açıklamalar..

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ YATTI MI?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacağını anımsattı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak." ifadesini kullandı.

Buna göre ücretsiz izin maaş desteği alan kişiler ocak ayının ödemelerini 9 Şubat 2021 Salı günü alacaklar. Ödemeler daha önceden belirtilen sistemde kayıtlı banka hesapları üzerinden yapılacak. Kayıtlı hesabı olmayan kişiler ise ödemelerini PTT aracılığıyla alabilecekler.