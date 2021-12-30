Ücretsiz toprak analiziyle verimlilik artırılacak

Ücretsiz toprak analizi uygulaması tarımda önemli gelişmelerin yaşanmasını sağlanacak.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ücretsiz toprak analizi uygulamasıyla tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, uygulamaları ile ilgili kentte, Karakaya Baraj Gölü sahil şeridindeki arazilerde yılda birden fazla ürün alınabildiğini aktardı.

"TOPRAK ANALİZİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Sığırcı, "Mısır, şekerpancarı ve ayçiçeği topraktan ciddi besin maddesi kaldırır. Toprak analizinin yapılması özellikle ithalata bağlı olan gübrenin yerinde kullanılması açısından önem arz etmekte. Bu nedenle toprak analizini önemsiyoruz. Türkiye'de ilk defa toprak analizinin ücretsiz olmasıyla Türkiye'de en yaygın uygulamadan biri olacağını göreceğiz." diye konuştu.

"ÇİFTÇİNİN EZBERE TARIM YAPMASININ ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ"

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise laboratuvarlarının Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı olduğunu dile getirdi. Toprak analizlerin genel olarak ücretle yapıldığını, amaçlarının tarımın gelişmesini katkı sunmak olduğunu anlatan Mert, şöyle devam etti:

"Toprak analizini ücretsiz yaptık, paydaşlarımız İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çiftçinin topraklarını getirerek analiz ediyoruz. Bölgenin tarım haritasını çıkartarak, çiftçinin ezbere tarım yapmasının önüne geçmek istiyoruz. Çiftçiler bize topraklarını getiriyor. Topraklar kısım kısım gelmeye başladı, biz analizleri yaparak ikinci gübre dönemi mart ve nisana yetiştirmek istiyoruz. Çiftçiler son günlere bırakmasın, bir an önce getirsinler ki biz de bir an önce toprak yapısını ve neler yapmaları gerektiğini anlatalım. Burası bölgenin en iyi laboratuvarı, Doğu Anadolu'da bizim bildiğimiz kadarıyla ikinci bir laboratuvar yok. Toprak analizini ücretsiz yaparak, bunu bir kültür haline dönüşmesini istedik. Ekim öncesi çiftçinin hangi gübreyi atması gerektiğini analiz sonuçlarına göre belirler en azından."





"GÜBRENİN FAZLASI KÂR DEMEK DEĞİLDİR"

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç ise toprak analiziyle tarımsal verimliliğin artacağına inandıklarını belirterek, "Toprak analizi bizim için çok önemli, analiz yapılmadan gübre kullanılmasına karşıyız. Herkes analizini yaptırarak, toprağın ihtiyacı olan gübreyi kullanmalı. Gübrenin fazlası kâr demek değildir, fazlası zarar verebiliyor." diye konuştu.

YANLIŞ GÜBRELEME SONUÇLU TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürü Habibe Özben de "Yanlış gübreleme sonucu oluşabilecek toprak ve su kirliliğinin önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Laboratuvarımıza ilçelerimizden ve merkezden çok sayıda numune akışı olmaya başladı." ifadelerini kullandı.