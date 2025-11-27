Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme tahmini: Yüzde 3,97

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ekonomisi, 2024'ün 3. çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, 1 Aralık Pazartesi günü, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyrek verileri açıklanacak.

Büyüme verisi öncesinde gerçekleştirilen AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,97 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2025'in 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

2025 BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,49

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3,00, en yüksek yüzde 4,50 olarak kayıtlara geçti.

2026 BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,75

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,75 oldu.



