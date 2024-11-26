Üçüncü çeyrek büyüme beklentisi: Yüzde 2,64

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 3. çeyrek gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) verilerini 29 Kasım Cuma günü açıklayacak.

Bu süreçte AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

3. ÇEYREK BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜZDE 2,4 İLE YÜZDE 3,10 ARASINDA

Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

2024 SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 2,98

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,98 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,70, en yüksek yüzde 3,20 olarak kayıtlara geçti.

2025 SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3

Öte yandan, 8 ekonomistin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3 oldu.

GEÇEN YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK VERİLERİ

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 5,9, 2024 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.