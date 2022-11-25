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- Üçüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 3,9 oldu
Üçüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 3,9 oldu
Türkiye'nin büyüme verisi yayınlanacak. Veri resmi olarak açıklanmadan önce yapılan anketlere göre ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.
- 25.11.2022 - 16:54
- Güncelleme : 25.11.2022 - 17:00
Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) verilerini 30 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın 3. çeyrekte yüzde 3,9 artmasını öngörüyor.
Tahminler yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında
Ankete katılan ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer aldı.
2022 yılı büyüme beklentisi ortalaması yüzde 5,2
Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.
Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 4,5 ve en yüksek yüzde 5,7 oldu.