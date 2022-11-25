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Üçüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 3,9 oldu

Üçüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 3,9 oldu

Türkiye'nin büyüme verisi yayınlanacak. Veri resmi olarak açıklanmadan önce yapılan anketlere göre ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.