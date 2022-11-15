Üçüncü çeyrekte işsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10 oldu

Temmuz-eylül döneminde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu.

İşsiz sayısındaki gerileme devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İşsizlik oranı yüzde 10

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,9 iken kadınlarda yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.







Üçüncü çeyrekte işsizlik verileri

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı yüzde 52,8 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 19,1 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 56,7'si hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,7 saat oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 20,9 oldu.

İkinci çeyrek işsizlik verileri

2022 yılının ikinci çeyreğinde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi olmuştu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşmişti.



