Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, IMF başkanıyla görüşecek

Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, ülkenin içine girdiği ekonomik darboğazı aşmak için çareler arıyor.

Reuters'in haberine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky bugün, ülkesinin finansman programı arayışı kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşecek.

15 ila 20 milyar dolarlık IMF yardım programı talep edildi

Ukraynalı yetkililer 15 ila 20 milyar dolarlık IMF yardım programı istediklerini belirtirken bu miktarın IMF'den onay alma olasılığı düşük görülmekte.

IMF'nin masasında 1,4 milyar dolarlık yardım var

IMF Yönetim Kurulu, dün düzenlenen gayri resmi bir toplantıda Ukrayna'ya Hızlı Finansman Enstrümanı (RFI) kapsamında 1,4 milyar dolar yardım sunacak bir planı değerlendirmişti.