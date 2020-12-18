Ukrayna, korvet ve İHA ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandığını açıkladı.

Daha önce Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) alan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemek ve donanmasını ADA sınıfı korvetlerle güçlendirmek için yeni bir anlaşma daha imzaladı.

SAVUNMA SAYAYİSİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine yenileri eklendi.

“ADA SINIFI KORVET VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ALANINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI”

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii iş birliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı." ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA, BİR SÜREDİR BAYRAKTAR TB2 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI KULLANIYOR

Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor.

Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

"TÜRK SİHA'LARININ EN ETKİLİ MODERN SİLAH OLDUĞU KONUSUNDA KİMSEYİ İKNA ETMEYE GEREK YOK"

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev'deki Ukrayna Savunma Bakanlığında, bugün dışişleri ve savunma bakanlarının birlikte gerçekleştireceği Quadriga formatındaki görüşme öncesi savunma alanındaki iş birliğine ilişkin Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taran, "Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok. Bunu herkes, Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda gördü." diye konuştu.