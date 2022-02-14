Ukrayna krizi Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 14 artırdı

Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatı yüzde 14 artarak 88 euroya çıktı.

Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilim, doğalgaz fiyatının artması ile sonuçlandı. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın dün, Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğini belirtmesi rakamların yüzde 14 artması ile sonuçlandı.

77 DOLARDAN 88 DOLARA YÜKSELDİ

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı geçen haftayı 77 euro civarında kapatmıştı. Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatı 88 euroya kadar çıktı.

FİYAT YÜZDE 14 BİRDEN ARTTI

Doğalgaz kontratları, haftanın ilk işlem gününde ise yüzde 14 artarak 88 euroya yükseldi. Fiyatlar geçen yıl bu dönemde 18 euro seviyesindeydi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

UKRAYNA'NIN BU HAFTA HER AN İŞGAL EDİLME İHTİMALİ STRESİ ARTIRDI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan dün, ABD yönetiminin Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından enerji piyasalarında endişe artmıştı.