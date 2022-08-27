Ukrayna - Rusya savaşı sayesinde ABD'li enerji şirketleri, rekor gelir bekliyor

ABD'li kaya gazı ve petrolü üreticileri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırımda bulunan Avrupa ülkelerin üzerinden 200 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor.

ABD'li kaya gazı ve petrolü üreticileri, bu yıl yaklaşık 200 milyar dolarlık rekor kâr elde etme yolunda ilerliyor. Bu miktar, sektörü 2024'e kadar borçsuz bir hale getirmek için yeterli olacak.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Deloitte’in raporunda kazançlar sayesinde petrol ve doğalgaz endüstrisinde de 1.4 trilyon dolarlık rekor bir serbest nakit akışı oluşacağı belirtildi.

LNG üreticileri, kârlarını ikiye katladı

New York merkezli vergi, danışmanlık, muhasebe ve denetim şirketi Deloitte'in verileri, küresel şirketler petrol ve doğalgaz üretim projelerine 2014'e kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha az harcama yaptığını gösterdi.

Raporda, “Yatırımlar petrol fiyatlarından ayrışıyor ve disiplinli sermaye harcamaları artık bir norm” ifadeleri yer aldı.

Rapora göre ABD'li sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üreticilerinin 2022’de geçen yılki kârlarını ikiye katlayarak 59 milyar dolar kazanması bekleniyor.

Doğalgaz üretimine yatırımlar artacak

Bu verilere göre şirketler, bu gelirler ile potansiyel olarak doğalgaz üretimine daha fazla yatırım yapabilecek.

Tüketimde doğalgaza doğru bir kayma gördüklerini söyleyen Deloitte'in ABD petrol, doğalgaz ve kimyasallar bölümü şefi Amy Chronis, "ABD'li kaya gazı üreticileri yüksek küresel talep ve fiyatlar doğrultusunda doğalgaz havzalarına daha fazla yönelecek ve düşük karbonlu yakıtlara yatırımları artırmak için yeterli sermayeye sahip olabilecekler" diye konuştu.

Bu yılki petrol ve doğalgaz patlamasındaki temel etken, yüksek fiyatlarla beraber endüstrinin sermaye harcamasındaki eksiklik oldu.