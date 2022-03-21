Ukrayna, Rusya'ya yönelik yeni Batı yaptırımlarını bekliyor

Ukrayna'ya açtığı savaştan sonra ekonomik yaptırımlara uğrayan Rusya'ya yeni yaptırımlar gelecek. Ukrayna da savaşın hızını kesecek bu yaptırımları izliyor.

Ukrayna, Rusya saldırılarına karşı sıcak savaşla yanıt verirken, Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımları da bu amaç doğrultusunda bir araç olarak görüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu'na gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları beklediklerini söyledi. |

RUSYA'YA YAPILACAK YAPTIRIMLAR İÇİN UKRAYNA TEMASTA

Kuleba, Facebook hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'ya uygulanması gereken yeni yaptırımlar konusunda Batı ülkelerindeki meslektaşlarıyla yoğun görüşmeler yaptığını duyurdu.

UKRAYNA, RUSYA'YA YAPILACAK YAPTIRIMLARI TAKİP EDİYOR

Konuşmasında, "Yeni yaptırımlara ihtiyacımız var ve bunlar yakında, gelecek hafta olacak. Şimdi tam olarak Ukrayna'ya göre önemli olan konuları zorlamak istiyoruz." ifadesini kullanan Kuleba, öte yandan Rusya pazarını henüz bırakmayan uluslararası şirketlere de Rusya'dan "ayrılın" çağrısı yaptı.