Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı yarıya düştü

Avrupa'ya yapılan Rus doğalgaz sevkiyatının Ukrayna üzerinden olan kısmı yarı yarıya azalma gösterdi.

Avrupa'nın doğalgazda Rusya'ya bağımlılığı yüksek seviyede. Avrupa, tükettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 40'ını, yani 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Ukrayna üzerinden Rus gazı alan ülkeler arasında Avusturya, Slovakya, Moldova, Romanya, İtalya ve Çekya bulunuyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2,5 ay geride kaldı. Rus doğalgazının Avrupa'ya sevkiyatı da son bir haftada yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı savaşın ilk haftasında artmıştı

AA'nın haberine göre, Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) günlük doğalgaz sevkiyatı 1 Ocak itibarıyla 74,4 milyon metreküp düzeyindeydi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan itibaren Avrupa'ya gaz akışında artış yaşandı. Bu tarihlerden itibaren gaz akışında önemli bir değişiklik yaşanmazken, sevkiyatlar 10 Mayıs’a kadar günlük 100 ila 110 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşti. 10 Mayıs’ta ise bu miktar 96 milyon metreküp seviyesindeydi.

Rus gazı alımınının durdurulacağına yönelik bilgilendirilme gaz sevkiyatını azalttı

Gazprom Temsilcisi Sergey Kupriyanov, 10 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın, Sohranovka adlı doğalgaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini söyledi. Gelişmenin ertesi günü 11 Mayıs’ta şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğalgaz miktarı yüzde 25 azalarak 72 milyon metreküpe indi.

Avrupa’ya giden gazın yüzde 30’u Donbas bölgesinden geçiyordu

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğalgaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden Avrupa’ya gönderdiği gazın yüzde 30’unu sevk ediyordu.

Polonya'ya sevkiyatlar durdu

Rus gazının sevkiyatlarında yaşanan başka bir gelişme de 12 Mayıs’ta Gazprom’un, Avrupa'ya Rus doğalgazı taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya kısmını artık kullanmayacağını bildirmesi oldu.

Yamal-Avrupa boru hattı

Yamal-Avrupa boru hattı, Ukrayna'daki boru hatları ve Kuzey Akım boru hattının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Şirketin Avrupa’ya Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı, bu gelişmeye rağmen takip eden günlerde de gerilemeye devam etti.