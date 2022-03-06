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    Ukrayna'da 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

    Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldığı bildirildi.
    • AA
    • 06.03.2022 - 11:52
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    Ukrayna'da 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

    Savaşın ağır yüzü etkilerini göstermeye devam ediyor.

    Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğalgaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

    GAZ DAĞITIM İSTASYONU

    GTSOU'nun açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğalgaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.

    Ukrayna da 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı #1

    UKRAYNA'DAKİ ALTYAPI TESİSLERİ ZARAR GÖRDÜ

    Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri de zarar görüyor.


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