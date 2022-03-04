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    Ukrayna’daki savaş, Türkiye’nin fındık ihracatını vurdu

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat sorasında, bölgeye Türkiye’den yapılan fındık ihracatı askıya alındı. Çok sayıda tır, yollarda ve limanda kaldı.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 10:31
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    Ukrayna’daki savaş, Türkiye’nin fındık ihracatını vurdu

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı, Türkiye’nin fındık ihracatını olumsuz etkiledi.

    Yollardaki ve limandaki tır şoförleri geri çağırılırken, fındık ihracatı için alternatif pazar arayışları da şimdiden başladı. Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, bütün deniz ve kara yolu ulaşımının tıkandığını söyledi. Arslantürk, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

    “Yolda olan ürünlerimizi geri çağırdık. İlerideki tarihteki yüklemelerimizi mecburiyetten durdurduk. Rusya ve Ukrayna'ya yıllık 50 milyon dolarlık bir ihracımız söz konusuydu.

    “SAVAŞ DURUMUNUN KİMSEYE FAYDASI YOK”

    Oluşan bu savaş durumunun kimseye faydası yok. Bütün dünyanın etkilendiği gibi bölgemiz de olumsuz etkilendi. Bundan sonrasında savaşın bir an önce durdurulup, normal yaşama dönülmesini umuyoruz.”

    Ukrayna’daki savaş, Türkiye’nin fındık ihracatını vurdu #1

    “ALTERNATİF PAZARLAR ARAYIŞINDAYIZ”

    Yapılan kontratların yerine getirilmeyeceğini kaydeden Arslantürk, “Çünkü bir yara var. Ticaret için bundan sonrasında alternatif pazarlar arayışındayız. Zaten fındık sektörü son yıllarda bir atılım içinde. Amacımız, diğer açıldığımız yeni pazarlarda hacmimizi büyütmek. Buna da örnek, Hindistan ve Çin'dir.

    “ÇİN, DÜNYADA BİZİM EN ÖNEMLİ PAZARIMIZ HALİNE GELECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

    Bu pazarlarda her geçen gün ciddi oranda büyüyoruz. Yakın gelecekte Çin, dünyada bizim en önemli pazarımız haline gelecek gibi görünüyor. Bu da sevindirici. Üretimde de verimliliği artırarak toplam ihracatta büyüme hedefimizi yerine getirmeye planlıyoruz.” dedi.

    Ukrayna’daki savaş, Türkiye’nin fındık ihracatını vurdu #2

    “NORMALLEŞMEYİ BEKLİYORUZ”

    Rusya ve Ukrayna limanlarına indirilmiş fakat gümrük işlemleri yapılmamış konteynerler olduğunu hatırlatan Arslantürk, “Konteynerlere ne olacağını bilemiyoruz. Normalleşmeyi bekliyoruz. Bütün sektöre ait yollarda ve limanlarda yükler var. Geriye çekebildiğimizi, geri çekiyoruz. Geriye çekemediklerimiz konteynerler konusunda gerekli girişimlerde bulunuldu. Sonuçlarını bekliyoruz.” diye konuştu.


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