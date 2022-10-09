Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile aksayan tahıl sevkiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Tahıl Koridoru" formülü ile çözüme kavuşmuştu.

Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemilere yenileri eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 17 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Rusya'nın ambargosundaki tahıl yüklü Ukrayna gemileri dünyada gıda ürünü bekleyen ülkelere ihracata başladı.

"Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.