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    Ukrayna'dan tarım ürünü ithalatında sertifika ve belge istisnası

    Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgelere ilişkin istisna getirildi.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 05:16
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    Ukrayna'dan tarım ürünü ithalatında sertifika ve belge istisnası

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı.

    Kararla, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukrayna özelindeki tarım ürünleri ithalatına istisna getirildi.

    GIDA ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN BELGE ARANMAYACAK

    Buna göre; Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak.

    Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.

    Ukrayna dan tarım ürünü ithalatında sertifika ve belge istisnası #1

     

     


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