Ukraynalı turistler savaşa rağmen Antalya'ya gelmeye devam etti

Şubat sonundan bu yana süren Rusya-Ukrayna savaşı iki ülkeyi etkilerken özellikle sıcak savaş yaşayan Ukraynalıları zora soktu. Buna rağmen Ukraynalıların Türkiye'ye ziyaretleri kesilmedi.

Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde her iki ülkenin de vatandaşları, Türkiye'yi en çok ziyaret eden turistler arasındaydı. Bu iki ülkede savaş başlayınca Avrupa'dan gelen ziyaretçilerin sayısı arttı.

Turizm sektöründe bu yıl büyük etki yapan Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle, Rus turist sayısı beklenen oranların altında kalırken, Ukrayna'dan ise hava sahasının kapalı olması nedeniyle 24 Şubat'tan sonra turist gelmedi.

Koronavirüsün ardından savaş turizme darbe vurdu

Önce koronavirüs salgınının getirdiği seyahat kısıtlamaları sonra da savaş ortamı turizme olumsuz etki etti.

Antalya'da, 2022 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla, 2 yıllık zorlu pandemi sürecinin ardından turist sayıları da eski günlerine yavaş yavaş dönmeye başladı.





134 bin Ukraynalı Antalya'ya tatile geldi

Toplamda 13,1 milyon turiste ulaşan kentte, bu yıl en belirleyici ve etkili unsur Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş oldu. Antalya turizminde, savaş ortamına rağmen ilginç veriler ortaya çıktı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, ülkelere göre hava yoluyla kente gelen turist sayılarına yönelik yaptığı incelemede, yaz döneminde tatil amaçlı Antalya'ya gelen Ukraynalıların verisini derledi. Buna göre Antalya'ya, Almanya ve Polonya gibi ülkeler üzerinden tatil için yaklaşık 134 bin Ukraynalının geldiği belirlendi.

Avrupa'ya 5 milyondan fazla Ukraynalı göç etti

Savaşın 10 aydır devam ettiğini belirten Recep Yavuz, Ukrayna'dan başlayan göç dalgasının özellikle komşu ülkelerin hayatını önemli ölçüde etkilediğini kaydetti. Verdiği bilgilere göre, başta Polonya olmak üzere, Almanya, Macaristan, Romanya, Moldova ve Slovakya'ya 5 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının uzun süreli geçiş yaptı.

Araçlarıyla Antalya'ya da gelerek zorlu süreci aşmaya çalıştılar

Almanya'ya göç eden 1 milyondan fazla Ukraynalıdan yüzde 80'inin işe alındığını ve vatandaşlığın kolaylaştırıldığını dile getiren Yavuz, “Polonya 3 milyon civarında Ukraynalı için aylardır konaklama, yiyecek ve içecek imkanı sunuyor. Diğer ülkelere gidenlere de benzer destekler sağlandı. Hayat o ülkelerdeki göçmenler için belirsiz bir döneme evrildi. Tabii ki Ukraynalıların tatil cenneti olarak gördükleri Antalya da bu sürecin içinde önemli bir yer aldı. On binlerce Ukrayna vatandaşı arabalarla Antalya'ya gelerek bu zorlu dönemi aşmaya çalıştı." diye konuştu.

Ukraynalılar Almanya ve Polonya üzerinden geldi

DHA'nın haberine göre, Antalya'nın turist hareketliliğinden, konut fiyatlarına bu süreçte farklı bir deneyim yaşadığını belirten Yavuz, savaş medeni ile kimsenin tatili düşünecek hali olmadığını ama pek de öyle olmadığını savunarak, "Savaşın onuncu ayında ortaya çıkan resim farklı. Ukrayna'nın havayolu kapalı ama Antalya'ya hava yoluyla 134 bin Ukrayna vatandaşı geldi. Gelenlerin büyük kısmını Almanya'ya yerleşip orada çalışan ve yıllık izinleri için Antalya'ya gelen Ukrayna vatandaşları ile Polonya'ya geçen ve orada yaşayan Ukrayna vatandaşları oluşturdu." dedi.

Antalya'ya gelen Ukrayna vatandaşlarının sayıları: