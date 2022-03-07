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    Ukrayna'ya 60 milyon dolarlık kripto para bağışı

    Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya sivil toplum kuruluşlarının kullanımına yönelik yaklaşık 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldığı bilgisi geldi.
    • AA
    • 07.03.2022 - 17:27
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    Ukrayna'ya 60 milyon dolarlık kripto para bağışı

    Rusya-Ukrayna savaşının etkisinde Ukraynalıları korumak için 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı.

    Merkezi Londra'da bulunan blok zinciri analiz sağlayıcısı Elliptic şirketi, Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışı miktarını paylaştı.

    SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA BAĞIŞ YAPILDI

    26 Şubat'tan bu yana Ukrayna hükümetine ve orduyu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına 118 bin işlemle toplam 59,2 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldığı bildirildi.

    Elliptic verilerine göre, Ukrayna hükümetinin Twitter üzerinden paylaştığı hesaplara 6 Mart itibarıyla 50 milyon dolar değerinde kripto para transferi yapıldı. Ukrayna ordusunu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına da yaklaşık 9 milyon değerinde kripto para bağışı oldu.

    Bitcoin

    BAĞIŞIN YÜZDE 31,2'Sİ BITCOIN OLDU

    Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışlarının yüzde 31,2'si Bitcoin transferinden oluştu.

    WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ve gizemli dijital sanatçı Pak'ın, NFT satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını kullanarak yaklaşık 1,9 milyon dolar bağışlaması dikkati çekti.


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