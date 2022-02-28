Ukrayna’ya 7 milyon dolarlık kripto para bağışı

Rusya'nın saldırısından yara alan Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışının, sivil toplum kuruluşları ve hükümet tarafından yaklaşık 17 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Ukrayna hükümeti resmi Twitter hesabı üzerinden, 26 Şubat'ta, bağış yapılması için iki kripto hesabı paylaşmıştı. Buna karşılık, Ukrayna’ya yaklaşık 17 milyon dolar değerinde kripto para bağışı gerçekleştirildi.

Ankara Londra merkezli blockchain (blok zinciri) analiz sağlayıcısı Elliptic şirketinin verilerine göre, Ukrayna hükümetinin Twitter üzerinden paylaştığı hesaplara 12 bin 799 işlemle 10,2 milyon dolar değerinde kripto para transferi yapıldı.

YARDIM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YAPILDI

Şirketten yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetine ve orduyu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına toplam 16,7 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldığı belirtildi.

HÜKÜMETİN ETHEREUM HESABINA YAKLAŞIK 2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE NFT GÖNDERİLDİ

Söz konusu kripto para bağışının yanı sıra Ukrayna hükümetinin Ethereum hesabına yaklaşık 2 milyon dolar değerinde NFT (takas edilemez jeton) gönderildiği bilgisi paylaşıldı.