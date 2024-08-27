'Ulaşım Desteği' devam ediyor: 2024-2025 eğitim yılı için başvurular başladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen Ulaşım Desteği'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu.

AA

Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderleri için bu yıl da yardım desteği yapılacak.

Destekten geçtiğimiz yıllarda 132 binden fazla öğrenci yararlanmıştı.

Öğrencilere bu yıl verilecek desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 lira olarak belirlendi.

DETAYLARI BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen "Ulaşım Desteği"nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirtti.

"DESTEK 2022'DE HAYATA GEÇİRİLDİ"

Programın 2022'de hayata geçirildiğini anımsatan Göktaş, destekten bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını ifade etti.

"ÖĞRENCİLER YILDA 4 KEZ DESTEKLENİYOR"

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin gidiş-dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

"DESTEĞİN ÜST LİMİT TUTARI TEK YÖN İÇİN 1.250 LİRA OLDU"

Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 lira olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık.

"BAŞVURULAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA"

Göktaş, destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini hatırlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)