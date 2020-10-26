Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yıllık ortalama yolcu sayımız 44.8 milyonu geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da belediye başkanları ve kurum amirleri ile bir araya gelerek 2003'ten bu yana gerçekleşen çalışmaları ve bugünkü durumu değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'daki buluşmada, yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Ülkemiz, orta kuşak ipek demiryolu hattının önemli bir geçiş noktasında yer alıyor. Bu hat üzerindeki BTK demiryolumuz, Azerbaycan ile ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarma hedefimize önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

“907 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK YATIRIM”

Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana geçen 18 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımları için tam 907.2 milyar liralık yatırım yaptık." diye konuştu.

"UZAYDAKİ HABERLEŞME UYDULARINI DA ARTIRDIK"

Karaismailoğlu, 2003 yılında kara yollarındaki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu, bugün 27 bin 700 kilometreye çıkardıklarını dile getirerek, 26 havalimanı sayısını bugün 56'ya, 81 ülkeye yapılan uçuş rota sayısını da bugün 173 ülkeye yükselttiklerini anlattı.

Sadece yol ve havalimanı yapmadıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Uzaydaki haberleşme uydularını da artırdık. Allah'ın izniyle Türksat 5A'yı kasım ayı sonunda, Türksat 5B'yi 2021 yılının ikinci çeyreğinde, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2022 yılında uzaya gönderiyoruz. Böylece 'uzay vatan'da daha çok söz sahibi olacağız.

1.213 KİLOMETRE YHT HATTI

Demir yollarında 2003 yılında yüksek hızlı demir yolu bulunmazken, bugün 1.213 kilometre Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattımız bulunmaktadır. 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattı ile başladığımız YHT seferlerine, 2011'de Ankara-Konya ile devam ettik. 2014'te Eskişehir-Pendik, 2019'da da Marmaray Projesi ile Gebze-Halkalı arasında YHT demir yolu hattımızı tamamladık."

"YILLIK ORTALAMA YOLCU SAYIMIZ 44.8 MİLYONU GEÇMEKTEDİR"

2020 yılına kadar Ankara-Eskişehir hattında 16 milyon 600 bin, Ankara-Konya hattında 13 milyon 300 bin, Konya-İstanbul hattında da 3 milyon 500 bin yolcu taşıdıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllık ortalama yolcu sayımız 44.8 milyonu geçmektedir. Türkiye'de demir yolu ile taşınan yük miktarında da 2020 yılında 30 milyon tona ulaşırken, 2023 hedefimizi 45 milyon ton, 2028 hedefimizi de 150 milyon ton olarak belirledik.

DEMİR YOLUNDA ÇİN-LONDRA ARASINDAKİ ORTA KUŞAK İPEK DEMİR YOLU HATTININ ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ NOKTASINDAYIZ

Ülkemiz, demir yolunda Çin-Londra arasındaki orta kuşak ipek demir yolu hattının önemli bir geçiş noktasında yer alıyor. Bu hat üzerindeki Bakü-Tiflis-Kars demir yolumuz, 2023 yılına kadar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 4.4 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarma hedefimize önemli katkı sağlayacaktır."