Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'dan uçuş iptalleri ve tavan bilet fiyatı açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir yazılı soru önergesini yanıtlayarak uçak bileti tavan fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in, uçak seferlerinin iptallerine ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi.

Uraloğlu, açıklamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce belirlenen hakların yolculara sunulmaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun yapılması sağlanarak teknik veya operasyonel nedenli iptallerde, işletmelerin yolculara tazminat ödemesinin sağlandığını belirtti.

"Mevzuat ihlalinde idari para cezası uygulanıyor"

Bakan Uraloğlu, ayrıca işletmelere mevzuatın ihlal edilmesi nedeniyle Türk Sivil Havacılık Kanunu ile belirlenen üst sınırdan idari para cezası uygulandığını ifade etti.

"Uçuş iptaliyle ilgili 1.413 başvuru yapıldı"

Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1.413 başvuru yapıldığını aktardı.

"Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulaması Bakanlıklarının koordinesinde yapılıyor"

Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

İç hat direkt uçuşlarda 31 Temmuz'a kadar bilet tavan fiyatı

İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira uygulanacaktır.

İç hat direkt uçuşlarda 1 Ağustos'tan sonra bilet tavan fiyatı

1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır.

"Hava yolu işletmeleri ticari kuruluş"

Hava yolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Hava meydanlarına uçuş başlatılması, ilave hat konulması, uçuş saatlerinin değiştirilmesi, aktarmalı-aktarmasız uçuş ile seferlerin icra edilmesi gibi hususlar hava yolu işletmelerinin kendi uhdelerinde olup hava yolları, filo yapıları, filo müsaitliği, slot saatleri ve filolarında bulunan hava araçlarının bağlantıları çerçevesinde uçuş saatlerini kendileri belirleyerek talepte bulunmaktadır.

Uçuş başvuruları

Abdulkadir Uraloğlu, uçuş başvurusu olması halinde başvuruların ilgili mevzuat kapsamında Bakanlıklarınca değerlendirmeye alındığını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)