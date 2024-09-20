Ülke gruplarına göre Türkiye'nin 8 aylık ihracatı Ticaret Bakanlığı ülke gruplarına göre ihracat analizi yaptı. Coğrafi ülke gruplarında, 2024 yılı ilk sekiz ayındaki verilerle, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösteren rakamlar paylaşıldı.

Haber Merkezi

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği ihracatta artış eğilimi devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, ihracata dayalı ekonomi politikalarımız çerçevesinde dünyanın dört bir yanına devam eden ihracat artışını sürdürmek üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Coğrafi ülke gruplarında, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre Ticaret Bakanlığı ve TÜİK verilerinden derlenen rakamlar paylaşıldı.

COĞRAFİ ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT GELİŞMELERİ

Avrupa ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 2,5 artışla (2,3 milyar dolar artış) 97,2 milyar dolara,

Asya ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 10,8 artışla (1,3 milyar dolar artış) 13,5 milyar dolara,

Yakın ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 3,6 artışla (991 milyon dolar artış) 27,7 milyar dolara,

Kuzey Amerika ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 8,3 artışla (888 milyon dolar artış) 11,7 milyar dolara,

Güney Amerika ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 18,1 artışla (301 milyon dolar artış) 2 milyar dolara,

Orta Amerika ve Karayipler'e yapılan ihracatımız yüzde 10,1 artışla (173 milyon dolar artış) 1,9 milyar dolara,

Afrika ülkelerine yapılan ihracatımız yüzde 3,6 artışla (478 milyon dolar artış) 13,8 milyar dolara,

Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yapılan ihracatımız yüzde 26 artışla (171 milyon dolar artış) 0,8 milyar dolara ulaştı.